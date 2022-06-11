Manisa Ömer’in peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü transfer çalışmalarına devam ederken, yıldız bir ismi daha gündemine aldı. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten futbolculara yönelirken, Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu'nu da kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Manisa temsilcisinde tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'in, 32 yaşındaki tecrübeli forveti takımda görmek istediği öğrenildi. Geride kalan sezonda Denizlispor formasıyla 29 maçta rakip ağlara 14 gol gönderen golcü futbolcu, 2 golün de pasını vererek 16 gole katkı sağladı ve kariyerinin en iyi performanslarından birine imza atmayı başardı.



1 SENELİK OPSİYONU VAR

Denizlispor'da sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli santraforun 1 senelik opsiyonu bulunurken, Horoz'un sözleşme uzatma hakkını kullanmaması halinde Manisa temsilcisinin hamle yapacağı belirtildi. Manisa, Denizli ekibinin ve Ömer'in vereceği karara göre transferin tamamlanması için gereken adımları atacak. Yıldız isimle İzmir ekibi Altınordu da yakından ilgileniyor.

EGE EKİBİNİN LANDEL ISRARI

Manisa FK'nın Guy- Michel Landel ısrarı devam ediyor. Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta sahayı mutlaka takıma katmak isteyen yönetim, transferi noktalamak için şartları zorlayacak. Kurmaylar, özellikle teknik direktör Levent Eriş'in ısrarla takımda görmek istediği Gineli oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Manisa ekibi, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük ve Sakaryaspor'un tecrübeli savunmacısı Ümit Kurt ile de temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Tabekou, Orgill, Özgür Çek, Andre Sousa, Nino Kouter, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken ve Anıl Koç'la da yollarını ayırma kararı almıştı.



■ BERKE ÖZBAY