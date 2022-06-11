Yetenek avında

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'un tecrübeli teknik direktörü Recep Yazıcı Avrupa'da yetenek avına çıkacak. Tecrübeli teknik direktör Yazıcı, 24-28 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın Charleroi ve Fransa'nın Paris şehirlerinde düzenlenecek olan D33 Europa Football Seçmeleri'nde 2000 ile 2008 yılları arasında doğan genç yetenekleri izleyecek. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında çeşitli görevler üstlenip sarıkırmızılı Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi futbolcuların yetişmesinde önemli rol oynayan Recep Yazıcı, "Geleceğin genç yeteneklerini Türk futboluna ve Menemenspor'a kazandırmak istiyorum. Bu yönde arayışlarımız sürüyor ifadelerini kullandı.

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