Büyükekşi’den İzmir’e çıkarma

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) organizasyonu ile İzmir'e gelerek profesyonel futbol kulüplerinin başkanlarıyla buluştu. Ali Erten Başkanlığı'ndaki İZVAK Yönetiminin organizasyonuna Göztepe eski başkanı Mehmet Sepil, Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve kulüp ile vakıf yöneticileri katıldı. Büyükekşi, "Bakanlık, kulüpler birlikleri, dernekler, medya, seyirci, FIFA ve UEFA ile yakın temaslarda bulunacağız. Kulüplerimiz için sürdürülebilir gelirler yaratmak için mücadele içerisinde olacağız" açıklamasını yaptı.

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