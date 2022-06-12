Dündar’dan eski yönetime eleştiri

SPOR Toto Birinci Lig'e düşen Altay'da geçen ay göreve başlayan Başkan Ayhan Dündar, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimini eleştirdi. İç transferde henüz sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılarda başkan Dündar, "Oyuncuların geçmişten gelen ciddi bir güvensizliği var. Onu kırmak istiyoruz. Bu güvensizlik Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin gösterdiği tutumdan kaynaklı. Biz niyetimizi anlatmaya çalışıyoruz. Üzerimize düşen bunu düzeltmek ve toparlamak" diye konuştu. Dündar, "Oyuncuların geçmiş dönemden alacakları var, yeni sezon tekliflerimizle birlikte rakamlar az buz değil. Sezon içerisinde futbolcuların paralarını vereceğiz. Kampanya yapıyoruz, sponsorluk anlaşması hemen hemen tamamlandı" şeklinde konuştu.

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