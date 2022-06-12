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Haberler Spor Manisa’da gündem Camara

Manisa’da gündem Camara

Takviye çalışmalarını sürdüren yönetim, Spor Toto Süper Lig’in yeni temsilcisi Ümraniyespor’la sözleşmesi biten 23 yaşındaki Senegalli golcüyü listesine yazdı

12.6.2022

Manisa’da gündem Camara

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda kadrosuna 7-8 futbolcu takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlıların, Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük, Sakaryaspor'dan Ümit Kurt, Bandırmaspor'dan Guy-Michel Landel ve Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu'nun ardından geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren ve sözleşmesi sona eren Idrissa Camara'yı da kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI
Geçen sezon Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'da başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki Senegalli genç forvet Idrissa Camara, 32 maçta rakip ağlara 7 gol gönderdi. Golcü futbolcu, 6 da asist yaparak toplamda 13 gole katkı sağladı. Bu arada yönetim önümüzdeki hafta Tabekou, Orgill, Özgür Çek, Andre Sousa, Kouter, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken ve Anıl Koç gibi birçok futbolcuyla yollarını ayıracak. Yönetim, önümüzdeki hafta dış transfer çalışmalarına da başlayacak.

GÜNDEMDE GENÇ TUĞBEY AKGÜN DE VAR
MANİSA FK yönetimi, gündemine Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün'ü de aldı. Siyah-beyazlıların Bursa temsilcisinin altyapısından yetişen ve son iki sezondur A takımda görev yapan 19 yaşındaki merkez orta saha için yönetimden görüşme talep ettiği öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY

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