Manisaspor’da Atlı yeniden başkan seçildi

Yeni sezonda Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Manisaspor'da mevcut başkan Ümit Atlı, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleşen olağan kongrede yeniden başkan seçildi. 2021'in Kasım ayında Manisaspor yönetimini devraldıklarını belirten Ümit Atlı, "Çok zorluklarla karşılaştık. Takımımız küme düştü. Aramıza katılan yeni yönetici arkadaşlarımla daha güçlü, daha azimli ve daha heyecanlıyız. Herkesin bu iş bitti dediği yerde biz yeni umutlar yeşertmek istiyoruz. Kapansın bu kulüp denildiği zaman da biz camiamızın ve markamızın gücüne inanıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Yeter ki inancımızı ve umudumuzu yitirmeyelim. Yaşasın Manisaspor" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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