  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisaspor’da Atlı yeniden başkan seçildi

Manisaspor’da Atlı yeniden başkan seçildi

12.6.2022

Manisaspor’da Atlı yeniden başkan seçildi
Yeni sezonda Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Manisaspor'da mevcut başkan Ümit Atlı, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleşen olağan kongrede yeniden başkan seçildi. 2021'in Kasım ayında Manisaspor yönetimini devraldıklarını belirten Ümit Atlı, "Çok zorluklarla karşılaştık. Takımımız küme düştü. Aramıza katılan yeni yönetici arkadaşlarımla daha güçlü, daha azimli ve daha heyecanlıyız. Herkesin bu iş bitti dediği yerde biz yeni umutlar yeşertmek istiyoruz. Kapansın bu kulüp denildiği zaman da biz camiamızın ve markamızın gücüne inanıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Yeter ki inancımızı ve umudumuzu yitirmeyelim. Yaşasın Manisaspor" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA