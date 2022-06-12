Okçularımız tarih yazdı

ALMANYA'DA devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye hem erkeklerde hem de kadınlar kategorilerinde tarih yazdı. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 238-230 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da Estonya'yı 231-226 yenipk Avrupa 3.'sü oldu ve bronz elde etti.

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