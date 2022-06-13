Aliagaspor FK’da Ali Beykoz dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden Aliağaspor FK, teknik direktörlük konusunda Ali Beykoz ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Beykoz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Futbolculuk döneminde Boluspor, Konyaspor, Adanaspor, Bursaspor, Zonguldakspor ve Denizlispor formalarını giyen Beykoz; Boluspor, Düzcespor, Kırşehirspor, Alibeyköyspor, Siirtspor, Gölcükspor, İskenderunspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor, Kırıkhanspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da da antrenörlük yaptı. Aliağa FK'nın yeni teknik direktörü Ali Beykoz, sezonu şampiyonlukla tamamlamak istediklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.

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