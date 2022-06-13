Aydın’ın iki takımı futbolda tarih yazdı

FUTBOL U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında Aydın'ı temsil eden Yıldızspor ile Kuşadası Küçükada, Denizli ve Uşak'ta yapılan maçlarda şampiyon olarak son 20 takım arasına kaldı. Yıldızspor, şampiyonanın ilk iki maçında Urla Belediyespor'u Server Gazi Stadı'nda 4-1 ve 4-2'lik skorlarla mağlup etti. Finalde ise Marmaris 1923"ü Arda Yavuz, Ünal, Efe ve Halil'in golleriyle 4-1 yendi. Küçükada da ilk maçında Laraspor ile ikinci maçında Balıkesir Dursunbeyli 1-0'lik skorlarla geçerek finale çıktı. Finalde Ispartaspor ile kozlarını paylaşan Küçükada, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup etti. İki takım da şampiyonada 2. Kademe'ye yükseldi.

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