Etnospor bayramı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri sağanak yağmur altında yapıldı. Yoğun yağmura rağmen Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocukların etkinliğe talebi fazla olurken, vatandaşlar alanda yağmurluklar giyerek aktivitelere katıldı. Organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri gerçekleştirildi.



İZCİLİK TANITIMI YAPILDI

Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşadı. Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) ise izciliğe meraklı çocuklara eğitim verdi. Festivalde kendilerine ayrılan alanda izcilik tanıtımı yapan TİF, çocuklar tarafından en fazla ilgi gören stantlardan biri oldu. İzciliğe yönelik çeşitli kamp oyunlarının da oynandığı alanda kendi yaşıtlarıyla bir arada vakit geçiren çocuklara, eğitici bilgilendirmeler yapıldı.





BAKAN NEBATİ ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Organizasyonda Nebati, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi, etkinlik alanlarını gezdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezen Nebati ile Erdoğan, Azerbaycan Atlı Gösteri Ekibi'nin performansını izledi. Nureddin Nebati ile Bilal Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. İkili, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

SULTANBEKOV KONSER VERDİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü ve son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı. Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, festivalin yapıldığı alanda konser verdi. "Dombra" şarkısıyla tanınan sanatçı ATV'de yayımlanan "Kuruluş Osman" dizisine özel bestelenen "Osman Bey" marşını yapan isim. Sultanbekov festivalde kendisine ait Türk dünyası müziklerini söyleyerek kulakların pasını sildi.