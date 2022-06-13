Oğlu için savaştı ve başardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otizmli 10. sınıf öğrencisi Emir Top'un annesi Vildan Özakıncı, oğlunu Mersin'de yapılan yarışmaya götürmek için verdiği mücadeleyi kazandı ve Emir Top, gülle atma yarışmasında Türkiye birincisi, masa tenisinde de Türkiye dördüncüsü oldu. Oğlunun yüzde 80 otizmli olduğunu belirten anne il birincisi olduktan sonra Türkiye birinciliği yarışmasına katılacaklarını öğrendiklerini bunun için maddi destek bulamayınca Bandırma Belediyesi'nin kapısını çaldıklarını söyledi. Anne Vildan Özakıncı, "Biz Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'dan randevu almaya çalıştık. Aradan 10 gün geçti, bizi arayan soran olmadı" dedi ve şöyle devam etti:



"BİZE KİMSE SAHİP ÇIKMADI"

"Tolga Tosun'a yakın bir arkadaşım randevu almamıza yardımcı oldu. Başkan sağ olsun makamında çok güzel ağırladı. Gerekirse sponsor bulacağız denildi ve hiçbir şey yapılmadı. Kimse sahip çıkmadı. Çocuğumu yarışmalardan çekecektim. Daha sonra Otizm Derneği Başkanı Nihat Bey ile tanıştım ve durumu kendisine anlattım. Bana 'Vildan hanım o çocuk Mersin'e gidecek, yarışacak, eğlenecek ve gelecek' dedi. Dediğini yaptı. Oğlum Mersin'de yarışmalara katıldı. Gülle atmada Türkiye birincisi ve masa tenisinde de Türkiye dördüncüsü oldu. Çok mutluyuz ve Nihat beye teşekkür ediyorum" dedi.

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