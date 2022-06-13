Okçulukta madalya coşkusu

ALMANYA'DA düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esti. Münih kentinde düzenlenen dev organizasyonda milli sporcumuz Gülnaz Coşkun altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Klasik yay kadınlar kategorisinde Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek 1. oldu. Klasik Yay Kadın Milli Takımı, ise gümüş madalyaya uzandı. Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Katharina Bauer, Michelle Kroppen ve Charline Schwarz'dan oluşan Almanya Kadın Milli Takımı ile mücadele etti. Milli takım, Almanya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu. Erkekler klasik yayda ise Mete Gazoz, İspanyol rakibi Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.

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