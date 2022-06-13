  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Okçulukta madalya coşkusu

Okçulukta madalya coşkusu

13.6.2022

Okçulukta madalya coşkusu
ALMANYA'DA düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esti. Münih kentinde düzenlenen dev organizasyonda milli sporcumuz Gülnaz Coşkun altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Klasik yay kadınlar kategorisinde Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek 1. oldu. Klasik Yay Kadın Milli Takımı, ise gümüş madalyaya uzandı. Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Katharina Bauer, Michelle Kroppen ve Charline Schwarz'dan oluşan Almanya Kadın Milli Takımı ile mücadele etti. Milli takım, Almanya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu. Erkekler klasik yayda ise Mete Gazoz, İspanyol rakibi Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA