  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Trabzon’dan Umut atağı

Trabzon’dan Umut atağı

13.6.2022

Trabzon’dan Umut atağı
SÜPER Lig'deki genç oyuncuları radarına alan Trabzonspor bu sefer rotayı Alanya'ya çevirdi. Gelecek sezon çok alternatifli bir kadro kurmak isteyen Abdullah Avcı Akdeniz ekibinin başarılı orta saha oyuncusu Umut Güneş'i listesine aldı. Daha önce güney ekibinden Bakasetas ve Siopis'i renklerine bağlayan Fırtına'nın, stratejisi belli oldu. Trabzonspor, para artı takas formülüyle bu işi bitirmek istiyor. Bordo- mavililerin Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar ve Enis Destan'ı takasta kullanabileceği öğrenildi. Umut, Akdeniz ekibinde toplam 62 maça çıkarken 4 gol attı. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca 4 de asist yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA