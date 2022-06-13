Trabzon’dan Umut atağı

SÜPER Lig'deki genç oyuncuları radarına alan Trabzonspor bu sefer rotayı Alanya'ya çevirdi. Gelecek sezon çok alternatifli bir kadro kurmak isteyen Abdullah Avcı Akdeniz ekibinin başarılı orta saha oyuncusu Umut Güneş'i listesine aldı. Daha önce güney ekibinden Bakasetas ve Siopis'i renklerine bağlayan Fırtına'nın, stratejisi belli oldu. Trabzonspor, para artı takas formülüyle bu işi bitirmek istiyor. Bordo- mavililerin Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar ve Enis Destan'ı takasta kullanabileceği öğrenildi. Umut, Akdeniz ekibinde toplam 62 maça çıkarken 4 gol attı. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca 4 de asist yaptı.

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