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Haberler Spor Aslan’da aday çok

Aslan’da aday çok

Yeni başkanını seçen Galatasaray’da gözler teknik direktör kararına çevrildi. Kurmaylar, Marco Rose, Okan Buruk, Fabio Cannavaro ve Marcelo Gallardo ile görüşmeleri sürdürüyor

14.6.2022

Aslan’da aday çok

Yeni başkanını seçen Galatasaray'da camianın gözü teknik direktör seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok hoca bulunurken, yönetim somut adımlar atmaya başladı. Bugün resmi olarak göreve başlayacak başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 4 isme ağırlık verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların yerli olarak Okan Buruk, yabancı hoca olarak da Marco Rose, Fabio Cannavaro ve Marcelo Gallardo ile görüştüğü belirtildi. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Buruk'un gelmeyi çok istediği öğrenilirken, yönetim kurulunda yabancı hoca isteyenlerin çoğunlukta olduğu iddia edildi. Başkan Özbek'in de bu sebeple en son Dortmund'un başında olan Marco Rose ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

BU HAFTA İÇİNDE ADIMLAR ATILACAK
İstanbul ekibinin Rose'ta bir sorun çıkması durumunda ise 1 yıldır takım çalıştırmayan eski İtalyan yıldız Fabio Cannavaro ve 8 yıldır River Plate'i çalıştıran Gallardo'ya yöneleceği öne sürüldü. Yeni yönetimin bu hafta içinde hoca konusunda somut adımlar atması bekleniyor

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