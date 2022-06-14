F.Bahçe şampiyon

FENERBAHÇE Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play- Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Etkili oyunuyla İlk periyodu 24-12 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip soyunma odasına da 41-35 önde girdi. 3. periyodu da 70-61 galip kapatan F.Bahçe, maçı 92-80 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 10. lig şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından tekrardan şampiyonluk sevinci yaşadı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.