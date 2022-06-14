İzmir’de Milli şölen

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, bugün İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı 2022 Dünya Kupası'nda da görev yapacak Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Futbolda bir dönem A Milli Takım'ın en önemli maçlarının oynandığı İzmir, 13.5 yıl sonra ilk kez ayyıldızlıları ağırlayacak. Kentte son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Türkiye- Fildişi Sahilleri hazırlık maçı yapıldı.

4'TE 4 PEŞİNDELER

Türkiye, grupta ilk 3 maçı da kazanırken 12 gol atıp, kalesinde hiç gol görmedi. Milliler, Litvanya'yla tarihinde oynadığı ilk maçı da deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

STAT DOLACAK

TÜRKİYE A Milli Takım'ın Litvanya ile bugün oynayacağı maçın 1'inci kategori 100, 2'nci kategori 50 TL'den satışa çıkan biletleri yoğun ilgi gördü. 20 bin taraftar kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda 97. kuruluş yıldönümünü kutlayan Göztepeli taraftarların yanı sıra tüm İzmirlilerin tribünleri tamamen doldurması bekleniyor

KAMPA ÖZEL ZİYARETÇİ

Litvanya maçı için Lüksemburg'tan İzmir'e gelip kampa giren A Milli Takım özel bir ziyaretçiyi ağırladı. Karagümrük'le teknik direktörlük için anlaşan dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo, ay-yıldızlıları kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Teknik direktör olarak daha önce Juventus'u çalıştıran Pirlo, kampta İtalya'da oynayan ay-yıldızlı futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la bir araya geldi.