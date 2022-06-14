Ömer Şişmanoğlu Alanya’ya gidiyor

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren golcü Ömer Şişmanoğlu'nun Süper Lig ekibi Alanyaspor'la anlaştığı iddia edildi. Yeni sezon öncesi transferde hareketlenen Aytemiz Alanyaspor, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu hedefine aldı. Turuncu yeşilli ekibin 32 yaşındaki futbolcu ile ilk temasları kurduğu ve yeni sezon için anlaştığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi. Ömer Şişmanoğlu geride bıraktığımız sezonu Denizlispor'da geçirdi. Başarılı oyuncu TFF 1. Lig'de 26 maçta 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 1 olmak üzere toplam 14 gol kaydetti. ■ SEBAHATTİN ALP

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