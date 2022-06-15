Beşiktaş golcüsünü buldu

Beşiktaş, geçen sezon yaşadığı golcü sorununu çözmek için harekete geçti. Leipzig'in oyuncusu Alexander Sörloth ve Burnley'den ayrılacak olan Wout Weghorst'ta yüksek maliyetleri nedeniyle geri adım atan Kara Kartal'ın geçtiğimiz günlerde ilk teması kurduğu Nice'in Danimarkalı forveti Kasper Dolberg için temaslarını sıklaştırdı.

Geçen sezon Nice'de 30 maça çıkıp 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, oyuncununu kulübüyle anlaşamamıştı. Ancak kurmaylar teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği golcü oyuncu için yeniden harekete geçecek. Siyah-beyazlıların Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

SAİSS İSTANBUL'DA

BEŞİKTAŞ, Domagoj Vida'yla yollarını ayırması sonrasında uzun süredir gündemde bulunan Romain Saiss için harekete geçmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kazandırmak için yoğun mesai harcayan kulüp, istediğini almıştı. Başarılı isimle ön anlaşma sağlayan Kartal, oyuncuyu dün gece yarısına doğru İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenen 1,88'lik sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro'dan 2 artı 1 seneliğine el sıkışan idareciler, resmi imzaları atacak.