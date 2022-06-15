Fener’in özlemi bitti

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finali dördüncü maçında önceki gün Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Ligde 2018'den sonra ilk şampiyonluğunu yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 10. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016,

2017 ve 2018'in ardından 2022'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

ÇİFTE KUPA SEVİNCİ

FENERBAHÇE, 2020'de görevinden ayrılan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertlilerin Sırp başantrenörü Aleksandar Djordjevic, takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı. Sezon başında vatandaşı Igor Kokoskov'un yerine göreve getirilen Djordjevic, Fenerbahçe Beko'yu ligde 4 sezon sonra şampiyonluğa taşıdı. Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda ligi şampiyon tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşadı.