Galatasaray’da teknik trafik

Galatasaray'da yeni başkan seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Kurmaylar, toplantının ardından teknik adam konusunda hemen harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim, bu hafta teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Başkan Dursun Özbek'in Domenec Torrent ile görüşeceği belirtildi.

GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR

Özbek'in listesine Okan Buruk, Marcelo Gallardo, Marco Rose ve Fabio Cannavaro'nun ardından iki isim daha dahil oldu. Sarıkırmızılıların eski hocaları Igor Tudor ve Gheorghe Hagi ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Tudor'un yönetime haber gönderdiği belirtildi. Hagi'nin ise futbolcuyken kazandığı başarıları teknik adam olarak da yaşamak istediğini yakın çevresine söylediği açıklandı.

RİEDER ATAĞI

GALATASARAY'DA seçimin ardından yeni yönetim hemen transfer çalışmalarına başladı. Geçen sezon orta saha pozisyonunda büyük sıkıntı yaşayan sarıkırmızılılar, önceliği bu bölgeye verdi. Bu bölge üzerinde arayışlarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi İsviçre'de buldu. İsviçre basının yaptığı haberlere göre Galatasaray, İsviçreli futbolcu Fabian Rieder'le ilgileniyor. 20 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin güçlü ekiplerinden Young Boys'ta forma giyiyor ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız 2017'de Young Boys'un U16 takımına transfer oldu. 2021'in Ocak ayında ise Young Boys'un A takımıyla maçlara çıkmaya başladı. Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri de dahil 41 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gole imzasını atan merkez orta saha oyuncusu, 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.