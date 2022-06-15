‘Rakamlar yüksek’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün futbol direktörü Levent Devrim, gündeme dair açıklamalar yaptı. İç transferde Serge Tabekou'yla sözleşme uzatmadıklarını, Dever Orgill, Özgür Çek, Andre Souza, Nino Kouter, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken ve Anıl Koç'a kulüp bulmalarını söylediklerini, Guevin Tormin ve Yasin Pehlivanla'da yolları ayıracaklarını belirten Devrim, transferde el attıkları oyuncuların kapıyı çok yüksek rakamlardan açtıklarından şikayetçi oldu, scout ekibinin izlediği oyuncuları renklerine katacaklarını açıkladı.

'ASLA HATA İSTEMİYORUZ'

Hedeflerinin Süper Lig yarışı içinde olacak bir takım yaratmak olduğunu belirten futbol direktörü Levent Devrim "Piyasa çok yüksek. Futbolcular

uçuyor. Acelimiz yok. 8 Eylül'e kadar en doğru transferleri yapmak istiyoruz" diye konuştu. Levent Devrim, sözlerine şöyle devam etti: "İhtiyacımıza göre takviyeler yapacağız. Daha çok genç oyunculara ağırlık vereceğiz. En iyisini bulmaya çalışacağız. Yurt içi ve yurt dışından takip ettiğimiz isimler var. Önümüzde uzun cağız. bir süre bulunuyor. Hata yapmak istemiyoruz. En doğru kadroyla yola çıkacağız. İki yönlü transfer politikası izleyeceğiz. Bu sene faydalı olacak, gelecek yıllarda takıma yararlı olacak genç oyuncular üzerinde duruyoruz."

YİĞİT KEREM'DE GERİLEME MEVCUT

MANİSA FK'nın futbol direktörü Levent Devrim, genç oyuncu Yiğit Kerem hakkında da konuştu. Yiğit Kerem'i kendisinin bulup keşfettiğini ve takıma kazandırdığını belirten Devrim, "Ben onu bulup çıkardım, oynamasında etkili oldum. Altyapıya örnek olacak bir oyuncuydu. İki yıldır kulüpte yoktum. Gelen teknik direktörler onu kulübede unutmuş. Oyuncuda ciddi gerileme var. Tekradar onu kazanmak istiyoruz. Çalışmalarda durumuna bakacağız. Belki gelişmesi için kiralık yollayabiliriz" dedi.

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin 500 bin Euro teklifte bulunduğu Yiğit, geride kalan sezonda ligde 1 maçta 3 dakika, kupada 2 maçta 180 dakika şans buldu. Devrim, ağır bir sakatlık yaşayan ve bunu atlatan Mehmet Uysal'ın da Eylül ayında takıma döneceğini söyledi. ÜMİT YÖNEY