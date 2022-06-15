Yabancılarda büyük sancı

İç transferde maliyeti yüksek olan yabancı futbolcularla yolları ayırmayı planlayan Manisa FK'da sancı var. Mevcut kadrosunda 8 yabancı oyuncu barındıran siyah-beyazlılar, bu yıldızlardan 6'sıyla yolları ayırıp 2 oyuncuyu takımda tutmayı hedefliyor. Serge Tabekou ile vedalaşan Manisa ekibi özellikle yüksek maliyetli Loick Landre, Nino Kouter, Andre Souza, Demba Diallo ve Dever Orgill ile yollarını ayıracak. Ancak Manisa FK ile geçen sezon başında oldukça sağlam kontratlar yapan bu yıldızlar ayrılığa sıcak bakmıyor. Özellikle stoper Landre'nin yıllık maliyetinin 350 bin Euro olduğu öğrenilirken, yönetim bu futbolcuları göndermenin planlarını yapıyor. Marvin Gakpa ve Ognjen Ozegovic'in ise kalması gündemde.

KAAN KANAK EL YAKTI

Manisa FK'nın transferde eli yanıyor. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yeni sezon iddialı girmek isteyen Manisa temsilcisi, son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak'la yaptığı görüşmelerde maddi şartlara takıldı. Bonservis engeli olmayan 31 yaşındaki futbolcu, yıllık 5 milyon lira istedi. Siyah-beyazlı yönetim, futbolcu ve menajeri ile pazarlıklarını sürdürürken transfer henüz imza aşamasına gelemedi. Yönetim, sol bek mevkii için alternatif arayışlarını da sürdürüyor. ■ BURAK HAKERLER