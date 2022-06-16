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Haberler Spor Çeşmeli yelkenciler başarıya doymuyor

Çeşmeli yelkenciler başarıya doymuyor

16.6.2022

Çeşmeli yelkenciler başarıya doymuyor
İZMİR'İN Çeşme ilçesindeki sörf okulunda ders alarak İtalya Sardunya Adası'ndaki yelken müsabakalarına katılan milli takım sporcuları, Avrupa şampiyonu olarak büyük başarı yakaladı. Windsurf Gençler ve Çocuklar Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Sardunya Adası'nda gerçekleşti. Milli takımdaki Çağla Kubat, Windsurf Yelken Kulüp sporcularından Elif Ercan; 17 yaş altı kızlarda Avrupa şampiyonu, Can Eskinazi; 15 yaş altı erkeklerde Avrupa şampiyonu, Çağla Anadol da 15 yaş altı kızlarda Avrupa 3.'sü olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.
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