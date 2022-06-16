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Haberler Spor Merkezefendi’ye asist kralı

Merkezefendi’ye asist kralı

16.6.2022

Merkezefendi’ye asist kralı
2021-2022 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu zor da olsa kümede kalarak tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni sezon transfer hamlelerine başladı. Yeşil-siyahlılar, Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) 9.81 ile asist lideri olan skorer guard Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna katmak için mesafe aldı ve sözleşme imzaya kaldı. Geçen sezonu Bornova Bld Karşıyaka'da geçiren 1997 doğumlu oyun kurucu, ayrıca 12.81 sayı, 3.69 ribaund ortalamaları yakalamış, Ormanspor maçında 11 sayı, 10 ribaund, 15 asistle triple double yapmıştı.

■ ÜMİT YÖNEY
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