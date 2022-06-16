Trabzon çıldırdı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, dış transferde bombaları ardı ardına patlattı. Yaz transfer sezonuna da hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, sabah saatlerinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi. Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın yanı sıra son olarak Udinese'de forma giyen Stryger Larsen ve geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Denswil'i renklerine kattı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'la da görüşmelere başladı. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'de bulunan yıldız santrfor için harekete geçen bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk'ten Marlon ve Real Betis forması giyen Bartra için de temaslara başladı.

NWAKAEME VEDA ETTİ

Trabzon ile sözleşmesi sona eren ve yönetimle yeni sezon için anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme kulübe veda etti. Nijeryalı futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı sitemli veda mesajında, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız herşeyi sonsuza dek hatırlayacağım" dedi.