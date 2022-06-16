Trabzonspor’dan savunma hamlesi

TEKNİK direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordomavili ekip Real Betis forması giyen 31 yaşındaki stoper Marc Bartra için harekete geçti. Daha önce Real Betis'li Tello'yu gündemine alan bordo-mavililerde yeni bir isim daha gündeme geldi. Karadeniz ekibi, Real Betis'li stoper Marc Bartra için düğmeye bastı. Espanyol altyapısından Barcelona'ya geçen Bartra, uzun yıllar Barcelona'nın formasını terletti. 2016'da 8 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer olan İspanyol stoper, 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tuttu. Kulübü ile bir senelik sözleşmesi kalan yıldız oyuncu bu sezon takımı ile 32 maça çıktı.

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