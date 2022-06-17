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Haberler Spor Menemen’den Furkan’a kanca

Menemen’den Furkan’a kanca

17.6.2022

Menemen’den Furkan’a kanca
TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemine İnegölspor'dan Furkan Özyapı'yı aldı. İzmir temsilcisinin, Bursa ekibi İnegölspor'da oynayan 23 yaşındaki orta saha için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla ve Bursa ekibinin yönetimiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi. Lig ve kupada toplam 26 müsabakada 1605 dakika süre alarak istikrarlı bir görüntü çizen Furkan, rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı. Furkan kariyerinde daha önce dört sezon Gölcük forması giydi.
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