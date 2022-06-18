  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aslan’da geri sayım

Aslan’da geri sayım

G.Saray’da camia heyecanla teknik direktör konusunun çözülmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılarda en ciddi adayın Marco Rose olduğu öne sürülürken, Alman hocayla anlaşıldığı iddia edildi

18.6.2022

Aslan’da geri sayım

Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in hoca konusunda yaptığı açıklamanın ardından camia yeni teknik direktörü bekliyor. Sarı-kırmızılıların adayları ikiye indirdiği öğrenilirken, yabancı hoca olarak Marco Rose, yerli hoca olarak da Okan Buruk'un ismi ön plana çıktı.

"ROSE FAYDALI OLACAKTIR"
Dün Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nafizoğlu, yaptığı açıklamada, "Bence Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Marco Rose olacak. Yoğun bir görüşme içerisinde olduklarını biliyorum. Okan Buruk'un şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Rose'un Galatasaray'a çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

1+1 YILLIĞINA ANLAŞILDI
Bu gelişmenin ardından ortaya birçok iddia atıldı. Gelen bilgilere göre kurmaylar, Alman hocayla 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Ancak yönetim kurulunun hoca konusunda fikir birliğine varamadığı ve bu yüzden açıklamanın geciktirildiği öne sürüldü. Bilindiği gibi Metin Öztürk başta olmak üzere yöneticilerin bir kısmı Buruk isminde ısrarcı. Yönetimin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni hocayı belirlemesi beklenirken, Marco Rose isminin önde olduğu konuşuluyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni yönetiminde bazı isimlerin yeniden Fatih Terim'in getirilmesini istediği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA