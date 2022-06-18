Aslan’da geri sayım

Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in hoca konusunda yaptığı açıklamanın ardından camia yeni teknik direktörü bekliyor. Sarı-kırmızılıların adayları ikiye indirdiği öğrenilirken, yabancı hoca olarak Marco Rose, yerli hoca olarak da Okan Buruk'un ismi ön plana çıktı.



"ROSE FAYDALI OLACAKTIR"

Dün Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nafizoğlu, yaptığı açıklamada, "Bence Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Marco Rose olacak. Yoğun bir görüşme içerisinde olduklarını biliyorum. Okan Buruk'un şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Rose'un Galatasaray'a çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



1+1 YILLIĞINA ANLAŞILDI

Bu gelişmenin ardından ortaya birçok iddia atıldı. Gelen bilgilere göre kurmaylar, Alman hocayla 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Ancak yönetim kurulunun hoca konusunda fikir birliğine varamadığı ve bu yüzden açıklamanın geciktirildiği öne sürüldü. Bilindiği gibi Metin Öztürk başta olmak üzere yöneticilerin bir kısmı Buruk isminde ısrarcı. Yönetimin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni hocayı belirlemesi beklenirken, Marco Rose isminin önde olduğu konuşuluyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni yönetiminde bazı isimlerin yeniden Fatih Terim'in getirilmesini istediği öğrenildi.