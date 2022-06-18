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Haberler Spor Ayşe Begüm dünya 2.’si oldu

Ayşe Begüm dünya 2.’si oldu

18.6.2022

Ayşe Begüm dünya 2.’si oldu
Türkiye'nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye bir önemli başarı daha kazandırdı. Portekiz'in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, finalde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu. Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü.

"ÇOK MUTLUYUM"
Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Ayşe Begüm Onbaşı, "Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Ülkeme bir büyük başarı daha kazandırdığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Madalyam Türk halkına armağan olsun" ifadelerini kullandı.
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