Bucaspor’da kiralıklar dönüyor

TFF İkinci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürerken, kiralık futbolcular da tekrar takıma katılacak. İzmir ekibinin geçtiğimiz sezon Üçüncü Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiraladığı 22 yaşındaki stoper Doğan Çamlı, 21 yaşındaki orta saha Özcan Sertgöz, 22 yaşındaki sağ bek Hasan Çelik, 21 yaşındaki sağ bek Sabahattin Destici, 20 yaşındaki sol kanat Bartu Gökcen, yine Üçüncü Lig ekibi Başkent Gözgözler Futbol Kulübü'ne kiralanan 22 yaşındaki santrafor Selahattin Seyhun ve geçen sezonu Arnavutköy Belediyespor'da geçiren 27 yaşındaki kaleci Kıvanç Küçükkarış ile Bergama Belediyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay sarı-lacivertli İzmir temsilcisine geri dönecek.



RAPOR SUNACAKLAR

Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki hafta yapılacağı öğrenilen ve gelecek senenin planlamasına yönelik gerçekleştirilecek kritik toplantıda teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda 8 ismin kaderi önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Takıma geri dönecek olan genç isimlerden Kıvanç'ın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, diğer isimlerin durumuna teknik heyet karar verecek.

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