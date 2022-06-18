Onyekuru Kartal’a doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray forması giyen Onyekuru ile görüşme yaptı. Sezon başında Monaco'dan Yunan ekibi Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.



YUNANİSTAN'DA MUTLU DEĞİL

Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak. Henry Onyekuru, Yunanistan'da mutlu değil. Futbolcu, Olympiakos'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların ilk etapta yıldız oyuncunun bonservisini istediği, ancak Yunan ekibinin yüksek ücret talep etmesi durumunda kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon Euro değer biçiliyor.

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