Çılgın takas

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yeşilbeyazlı ekibe 2.25 milyon Euro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker'dan birini teklif etti. Teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği oyuncu için taraflar arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi. Konyaspor'un ilk etapta Abdülkerim Bardakçı için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ancak rakamı daha sonra düşürdüğü belirtildi.



DİOGO LEİTE DE GÜNDEME GELDİ

Abdülkerim Bardakçı geçen sezon en çok gol atan defans oyuncusu oldu. Konyaspor'un ligi 3. sırada bitirmesine büyük katkı sağlayan Bardakçı, 34 maçta 5 gol attı, atılan 4 golün de pasını verdi. Bu arada yönetim, geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık geçiren Porto'nun stoperi Diogo Leite ile de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro bir satın alma opsiyonu vardı fakat Braga, kiralama sözleşmesinde yer alan bu maddeyi kullanmama kararı aldı.