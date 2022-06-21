İşte Buruk’un listesi

Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşan ve bugün resmi açıklamayı yapması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Genç teknik adamla kafa kafaya veren ve çalışmalara hız kazandıran sarı-kırmızılı yönetim, hocanın isteği doğrultusunda transferde gaza bastı. Buruk, Marcao'nun takımdan ayrılmasına karşın stoper takviyesi isterken, orta sahaya en az iki, forvete de en az bir transfer talep etti.



ADAY BOLLUĞU YAŞANIYOR

Kurmaylar stoper bölgesi için Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile Mert Müldür, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Lyon ile sözleşmesi biten Jason Denayer ile görüşmeleri sıklaştırdı. Yönetim, orta saha için Lille'den ayrılan Xeka, Young Boys'ta oynayan Fabian Rieder, Benfica'dan Florentino Luis ile pazarlık yaparken, golcü transferinde Halil Dervişoğlu ve Cagliari'den ayrılan Keita Balde ile ilgili girişimlerini sürdürüyor

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