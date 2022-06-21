Karagümrük’ten Semih Kaya atağı

FATİH Karagümrük'te İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo göreve geldikten sonra transfer çalışmaları hızlanmış durumda. İstanbul ekibinin son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusunu istediği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüple geçtiğmiiz sezon devre arasında 6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz İstanbul'un dev takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi. Tecrübeli savunmacı, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak. Tecrübeli defans futbolcunun Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme yaptıktan sonra Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.

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