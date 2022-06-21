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Haberler Spor Karagümrük’ten Semih Kaya atağı

Karagümrük’ten Semih Kaya atağı

21.6.2022

Karagümrük’ten Semih Kaya atağı
FATİH Karagümrük'te İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo göreve geldikten sonra transfer çalışmaları hızlanmış durumda. İstanbul ekibinin son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusunu istediği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüple geçtiğmiiz sezon devre arasında 6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz İstanbul'un dev takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi. Tecrübeli savunmacı, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak. Tecrübeli defans futbolcunun Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme yaptıktan sonra Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.
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