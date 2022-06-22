Bucaspor 1928’de Volkan hamlesi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi, Kırşehir Belediyespor ile sözleşmesini fesheden ve 2018-2019 sezonunda 4 maça çıkan eski oyuncusu Volkan Kılıç'a kanca attı. Transferde ince eleyip sık dokuyan ve iskeleti koruyarak nokta takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Buca'nın 25 yaşındaki merkez orta saha Volkan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bonservisini elinde bulunduran Volkan kariyerinde daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe, 24Erzincanspor'da görev yaptı. Bucaspor yönetimi, geride kalan sezonda istikrarlı bir görüntü sergileyen ve 27 maçta forma giyerek 1 de gol kaydeden Volkan ile bir görüşme yapacak.



■ BERKE ÖZBAY

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