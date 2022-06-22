Denizlispor’a piyango çıktı

Spor Toto Birinci Lig temsilcisi Altaş Denizlispor'un 22 yaşındaki file bekçisi Abdülkadir Sünger'e Süper Lig'den talip var. Süper Lig'de teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'ün genç kaleciye talip olduğu iddia edildi. Geçen sezon 16 maçta görev alıp özellikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray deplasmanındaki performansıyla takımına dev rakibi karşısında turu getiren Abdülkadir için yönetimin 300 bin Euro bonservis istediği belirtiliyor. Bu arada yönetim, birçok takımın listesine giren Ömer Şişmanoğlu, Aissati ve Tiago Lopes'le halen pazarlıklarını sürdürüyor.

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