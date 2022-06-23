A Milli Takıma Kasapoğlu desteği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası elemelerinde 3 Temmuz Pazar Britanya'ya konuk olacağı maça hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ziyaret etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ziyarette, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.



MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Muharrem Kasapoğlu, dünyanın farklı ülkelerinde oynayan basketbolcuların milli takım ruhuyla bir araya geldiğini ifade ederek, "Türkiye bir spor ülkesi. Önümüzde Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası var. Bu maçlarda halkımızın yüreği sizlerle olacak. Başarılar diliyorum" dedi. Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ile oyuncu Melih Mahmutoğlu, bakan Kasapoğlu'na, isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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