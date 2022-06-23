Kim Min Jae piyangosu

Fenerbahçe'de Konyaspor ile Abdülkerim Bardakçı ile anlaşma sağlanması sonrası kadroda yer alan Kim Min Jae'nin de geleceği belli oldu. Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min Jae'yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Beijing Guoan ekibinden renklerine bağladığı 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin savunmasının sigortası olan başarılı stoperin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'yu buluyor.

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