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Haberler Spor Serena Williams galibiyetle döndü

Serena Williams galibiyetle döndü

23.6.2022

Serena Williams galibiyetle döndü
Sakatlığı nedeniyle bir yıldır maçlara çıkamayan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, kortlara galibiyetle döndü. İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Eastbourne Turnuvası'na katılan Williams, çift kadınlar ilk tur mücadelesinde son dönemin formda tenisçilerinden dünya 3 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile partner oldu. Rakipleri İspanyol Sara Sorribes Tormo ile Çek Marie Bouzkova'yı 2-6, 6-3 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden Williams- Jabeur çifti, adlarını üst tura yazdırmayı başardı. Williams-Jabeur çifti, Uluslararası Eastbourne'ün çeyrek finalinde Japon Shuko Aoyama ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ikilisiyle karşılaşacak.
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