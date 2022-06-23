Usakspor’da Ümit Karan veda etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor yeni sezon öncesinde sessizliğe bürünürken yaprak dökümü de sürüyor. Futbolculardan Berkay Özer ve kaleci Umut Kaya sosyal medya hesaplarından kırmızı- siyahlı kulübe veda ettiklerini duyururken, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan teknik direktör Ümit Karan'ın sessiz sedasız ayrılması camiada şok etkisi yaşattı. Birçok kulübün teknik direktörünü belirleyip, transfere başladığı 2. Lig'de yeni sezon öncesi kulüpte yaprak kıpırdamazken, kırmızı-siyahlı taraftarlar da isyan bayrağını çekti, yönetime ateş püskürdü. Geçtiğimiz sezon Uşakspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ümit Karan'ın, bir başka 2. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'la anlaşması kentte şoke etkisi yaşattı.

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