Al Pelkas’ı ver Colak’ı

FENERBAHÇE, gündemine bir yıldızı daha aldı. Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinden sonra teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda bir kanat bir de forvet transferi yapacak olan sarı-lacivertliler, dümeni komşuya kırdı. Kanarya, geçen sezon da transfer listesinde olan ancak Yunan ekibi PAOK'a kaptırdığı golcü Antonio Colak için bir kez daha nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin Rogon menajerlik şirketi aracılığıyla Yunan yetkililere Dimitrios Pelkas'ı takasta teklif ettiği ve karşılığında 28 yaşındaki Hırvat forveti istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İSVEÇ takımı Malmö'den geçen sezon PAOK'a transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antonio Colak, Yunan ekibinde 36 maça çıktı, 8 gol attı, 2 de asist yaptı. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı ile de 3 maça çıktı, ancak hiç gol atamadı.

İKİ OYUNCU DA SICAK

SARI-LACİVERTLİ İstanbul ekibinin yeni sportif direktörü Mario Blanco'nun da geçmişte PAOK'ta çalıştığı için Yunan kurmaylarla arasının çok iyi olduğu ve transferde ikili ilişkilerini de devreye sokarak süreci daha hızlandıracağı öğrenildi. Pelkas'ın eski takımı PAOK'a dönmeye sıcak baktığı, Colak'ın Selanik ekibinden ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.