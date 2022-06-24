Aydın'da dün oynanan müsabakalarla Voleybol Bölgesel Lig Finalleri'nde fırtına gibi esen Bodrum Belediyesi Bodrumspor şampiyon olarak İkinci Lig vizesi aldı. Final etabında oynadığı 3 maçta rakiplerine set vermeden mutlu sona ulaşan ekip büyük mutluluk yaşadı.

ŞAMPİYONLUĞUNU DOYASIYA KUTLADI

Aydın Atatürk Spor Salonu'nda 3 gündür devam eden final maçlarında mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. ve son maçında İzmir Voleybol Dünyası Takımı ile karşılaştı. Karşılaşmadan 25-18, 25-16 ve 25-9'luk setlerle 3-0 galip ayrılan ekip karşılaşmanın bitiminde şampiyonluğu kutladı. Adnan Kıstak yönetiminde tecrübeli oyuncuları kadrosunda barından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, final etabında Ege Voleybol ve Fethiye Zirve Voleybol maçlarını da set vermeden geçmeyi başarmıştı. Son maçını da kazanan Bodrum önümüzdeki sezon TVF Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Muğla ve Bodrum'u temsil edecek.