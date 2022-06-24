Hüsamettin bilmecesi

TFF İkinci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, dün Altınordu ile sözleşmesi sona eren Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattığını açıkladı. Ancak kulübün yaptığı duyurudan birkaç dakika sonra yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer haberini yalanladı. Hiçbir kulüple anlaşmadığını belirten Hüsamettin şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Bucaspor 1928 ile anlaştığıma dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başka kulüplerle olan görüşmelerim devam etmektedir." Bu paylaşımın ardından İzmir temsilcisinin sosyal medya hesaplarından Hüsamettin ile ilgili paylaşım kaldırılırken, yaşanan olay kafalarda soru işareti bıraktı.

ERHAN ŞENTÜRK'Ü KAPTI

Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk ile takviye etti. Tecrübeli golcü, futbola Galatasaray altyapısında başlarken, sırasıyla Diyarbekispor, Kartalspor, Karşıyaka, Rizespor, Gaziantep FK, Körfezspor, Ankaragücü, Bandırmaspor, Samsun, Sancaktepe ve Afyonspor formalarını giydi. Erhan geçen sezon 37 maça çıkarken 21 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.