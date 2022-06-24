İzmirli kafile Sevilay’ın madalyalarını buldu

PORTEKİZ'DE düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde eden ancak Türkiye'ye dönüş yolunda çantasını Lizbon'da unutan Sevilay Öztürk, 5 gün sonra madalyalarına kavuştu. Lizbon'da bir otobüste madalyalarının olduğu çantayı unutan Sevilay'a sevindirici haber İzmir'den geldi. Sevilay'ın kafilesinden sonra İzmir'e dönecek kafiledeki bir antrenör otobüsü bularak milli sporcuya müjdeyi verdi. Olayı anlatan Sevilay şu ifadeleri kullandı: "Bizden sonra dönen diğer kafileye durumu anlatmıştık. İzmirli kafiledeki bir hocamız sağ olsun otobüsü bulup, çantamı teslim almış. Çantamı İzmir'e getirdikten sonra kargoyla Kahramanmaraş'a yolladılar." Milli sporcunun madalyalarıyla ziyaret ettiği Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise Sevilay'ın tüm Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

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