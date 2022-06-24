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Haberler Spor Pınar KSK bombalıyor

Pınar KSK bombalıyor

Daha önce Kenan Sipahi ve Berkan Durmaz’ı alan Kaf-Kaf, kadrosuna Errick McCollum, Thomas Akyazılı ve Angel Delgado’yu katarak gövde gösterisi yaptı

24.6.2022

Pınar KSK bombalıyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dün üç ismi birden kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar ABD'li Errick McCollum, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde oynayan Thomas Akyazılı ve son olarak Bilbao Basket takımında forma giyen 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado'yu renklerine bağladı. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını terleten McCollum geçen sezon 22 sayı, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

LA CLIPPERS FORMASI GİYDİ
Akyazılı daha önce Belçika'da Antwerp Giants, Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes ve Türkiye'de de Bahçeşehir Koleji'nde forma giydi. 2.06 boyundaki Angel Delgado ise 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması da giymişti. Delgado, geçtiğimiz sezon 1.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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