Altınordu’nun eli boş kaldı

ALTINORDU, geçen sezon Bursaspor'a sattığı eski kalecisi Erhan Erentürk'ün Süper Lig ekibi Konyaspor'a transferinden pay elde edemeyecek. İzmir kulübünden 2.7 milyon TL karşılığında 2021-22 sezonu öncesi Bursaspor'a 3 yıllığına transfer olan kaleci Erhan'ın kontratında bir sonraki satışından yüzde 25 pay alma maddesi yer alıyordu. Geçen sezon 22 maçta görev yaptığı Bursaspor'la küme düşme üzüntüsü yaşayan 27 yaşındaki file bekçisi ödemesi yapılmayınca sözleşmesini tek taraflı feshettiği için Altınordu'ya para kazandıramadı.

METEHAN PAHALI GELDİ

TFF Birinci Lig'de yeni sezonda hedeflerini yüksek tutan Altınordu'da yönetimin dış transferde eli yandı. Kırmızı- lacivertli ekibin bir süredir transferini bitirmeye çalıştığı Adana Demirsporlu eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu için Adana yönetiminin istediği rakam yüksek geldi. Geçen sezon yaz transfer döneminde transfer olan Metehan için, Adana ekibi, Altınordu'dan 5 milyon lira bonservis bedeli talep etti. Bu nedenle transfer şimdilik askıya alınırken 27 yaşındaki oyuncunun da Altınordu'da forma giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor'a yeni bir teklif sunarak rakamda indirim talep edecek. Yıldız sol kanat oyuncusu Ümraniyespor ve Eyüpspor'un transfer teklifini kabul etmemişti. Bu arada İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi akşamı Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayacak. ■ BERKE ÖZBAY