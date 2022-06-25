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Haberler Spor F.Bahçe’nin Arao inadı

F.Bahçe’nin Arao inadı

25.6.2022

F.Bahçe’nin Arao inadı
Fenerbahçe ön libero transferine yoğunlaşırken Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Brezilya basınındaki haberlere göre Arao sarı-lacivertli ekibe yakın. Haberde "Flamengo oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro istiyor. Oyuncunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi var. Kırmızı-siyahlıları tatmin eden bir teklif ortaya çıkarsa satılacak." ifadeleri kullanılırken 30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli ekibe imza atması sürpriz sayılmayacak. F.Bahçe bugün Arnavutluk'un son şampiyonu Tirana ile saat 16.00'da bir hazırlık maçı oynayacak.
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