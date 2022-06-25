F.Bahçe’nin Arao inadı

Fenerbahçe ön libero transferine yoğunlaşırken Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Brezilya basınındaki haberlere göre Arao sarı-lacivertli ekibe yakın. Haberde "Flamengo oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro istiyor. Oyuncunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi var. Kırmızı-siyahlıları tatmin eden bir teklif ortaya çıkarsa satılacak." ifadeleri kullanılırken 30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli ekibe imza atması sürpriz sayılmayacak. F.Bahçe bugün Arnavutluk'un son şampiyonu Tirana ile saat 16.00'da bir hazırlık maçı oynayacak.

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