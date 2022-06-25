KSK transfere doymuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki as kadrosunu nikah tazelediği Berkan Durmaz haricinde tamamen yenilemeye çalışan Pınar Karşıyaka, bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, Beşiktaş'tan guard Kenan Sipahi, ABD'li guard Errick McCollum, Merkezefendi'den oyun kurucu Thomas Akyazılı ve geçen sezon İspanya'da Bilbao forması giyen Dominikli pivot Angel Delgado'nun ardından transfer listesinde yer alan Semt77 Yalovaspor'dan altyapısında yetişen eski uzun forveti Mert Celep'le anlaştı.

MAHİR AĞVA İÇİN VEDA MESAJI

Kaf-Kaf'ta altyapıdan çıkıp 2012-2014, 2017-2018 sezonlarında kadroda yer alan 27 yaşında, 2.07 boyundaki Mert Celep, geçen sezon Yalova temsilcisinde 4.8 sayı, 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Pınar Karşıyaka, daha önce Galatasaray'la anlaşan Mahir Ağva için ise veda mesajı yayınladı. Murat Göktaş da Konyaspor'un radarında.

ALTYAPI PATENTLİ

PINAR Karşıyaka, altyapısında yetişen Mert Celep, İzmir ekibinin ardından sırasıyla İstanbul Basket, Eskişehir Basket, Frutti Bursa, Muğla Orman, B.Konya, B.Tepecikspor ve Semt77 Yalovaspor formalarını giydi. 27 yaşındaki kısa forvet Türkiye U20 milli takım formasıyla 9 maça çıkarken, 2.7 sayı ortalamasıyla oynadı.