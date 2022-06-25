  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kura 7 Temmuz’da

Kura 7 Temmuz’da

25.6.2022

Kura 7 Temmuz’da
Avrupa'da yeni sezonda üçüncü kez üst üste FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 7 Temmuz'da İsviçre'nin başkenti Nyon'da çekilecek kurayla belli olacak. Organizasyonda ülkemizden İzmir temsilcisinin yanı sıra Galatasaray NEF, Darüşşafaka, Tofaş ve geçen sezon Europe Cup'ı kazanan Bahçeşehir Koleji de yer alacak. Kaf- Kaf bu sezon organizasyona direkt grup aşamasından katılacak. Yeşil-kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş ancak son topta kupayı kaçırmıştı. İzmir temsilcisi, geçen sezon ise aynı organizasyona Play-In etabında veda etmişti. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon hedeflerinin kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi. Sarıca, "İki kez kupanın kıyısından döndük. Bu sezon iyi bir yapılanmayla birlikte artık bu kupayı İzmir'e getirmek istiyoruz. Taraftarımıza borcumuz var" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA