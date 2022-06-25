Kura 7 Temmuz’da

Avrupa'da yeni sezonda üçüncü kez üst üste FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 7 Temmuz'da İsviçre'nin başkenti Nyon'da çekilecek kurayla belli olacak. Organizasyonda ülkemizden İzmir temsilcisinin yanı sıra Galatasaray NEF, Darüşşafaka, Tofaş ve geçen sezon Europe Cup'ı kazanan Bahçeşehir Koleji de yer alacak. Kaf- Kaf bu sezon organizasyona direkt grup aşamasından katılacak. Yeşil-kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş ancak son topta kupayı kaçırmıştı. İzmir temsilcisi, geçen sezon ise aynı organizasyona Play-In etabında veda etmişti. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon hedeflerinin kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi. Sarıca, "İki kez kupanın kıyısından döndük. Bu sezon iyi bir yapılanmayla birlikte artık bu kupayı İzmir'e getirmek istiyoruz. Taraftarımıza borcumuz var" dedi.

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