Tek hedef şampiyonluk

G.Saray'da Okan Buruk dönemi dün resmen başladı. Buruk için Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine başkan Dursun Özbek de katıldı. Özbek, Buruk'un 3'üncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada olduğuna vurgu yaparken "Okan Buruk, G.Saray'da olmayı fazlasıyla hak ediyor. 3'üncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez G.Saray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı" dedi.

OĞLUMUN DA DOĞUM GÜNÜ

Buruk ise "Benim için önemli bir gün. Galatasaray'a imza atıyorum, aynı zamanda da oğlumun doğum günü. En büyük mutluluğu da o yaşadı" derken "Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Tek hedefimiz şampiyonluk. Gelecek yıllarda yine Avrupa'da olacak bir G.Saray amacındayız. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" diye konuştu.

"FATİH HOCA ARADI"

FATİH Terim'in arayarak başarı dilediğini belirten Buruk "Hocama teşekkür ediyorum. G.Saray'a ekibimle geliyorum. En kısa zamanda oyuncularımızın da durumlarına bakarak transfer çalışmalarına başlayacağız. Eklemelerimiz olacak. Galatasaray'da potansiyeli çok yüksek oyuncular var. Pazartesi günü toplandıktan sonra oyuncuları değerlendireceğiz" dedi.