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Tek hedef şampiyonluk

G.Saray’a imza atan Okan Buruk iddialı konuştu. Başarılı teknik adam, "Bugün hem Galatasaray'a imza atıyorum hem de oğlumun doğum günü. Avrupa'da olacak bir Galatasaray amacındayız. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" dedi

25.6.2022

Tek hedef şampiyonluk

G.Saray'da Okan Buruk dönemi dün resmen başladı. Buruk için Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine başkan Dursun Özbek de katıldı. Özbek, Buruk'un 3'üncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada olduğuna vurgu yaparken "Okan Buruk, G.Saray'da olmayı fazlasıyla hak ediyor. 3'üncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez G.Saray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı" dedi.

OĞLUMUN DA DOĞUM GÜNÜ
Buruk ise "Benim için önemli bir gün. Galatasaray'a imza atıyorum, aynı zamanda da oğlumun doğum günü. En büyük mutluluğu da o yaşadı" derken "Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Tek hedefimiz şampiyonluk. Gelecek yıllarda yine Avrupa'da olacak bir G.Saray amacındayız. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" diye konuştu.

"FATİH HOCA ARADI"
FATİH Terim'in arayarak başarı dilediğini belirten Buruk "Hocama teşekkür ediyorum. G.Saray'a ekibimle geliyorum. En kısa zamanda oyuncularımızın da durumlarına bakarak transfer çalışmalarına başlayacağız. Eklemelerimiz olacak. Galatasaray'da potansiyeli çok yüksek oyuncular var. Pazartesi günü toplandıktan sonra oyuncuları değerlendireceğiz" dedi.

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